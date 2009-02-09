ЄС планує провести неформальний самміт

Брюссель. 9 лютого. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ і прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК обговорили можливість проведення неформального самміту ЄС щодо економічної ситуації.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Єврокомісії Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР.

“Я не можу сказати чітку дату зустрічі, але, скоріш за все вона відбудеться наприкінці лютого”, - сказав він.

За словами представника Єврокомісії, в ході неформального самміту голови держав та урядів країн-членів ЄС планують обмінятися думками щодо реалізації планів зі стимулювання економіки та щодо того, які додаткові кроки можуть бути здійснені для подальшого подолання фінансової кризи.

Звичайний самміт ЄС запланований на 19-20 березня.