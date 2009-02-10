ЄС має допомогти Україні
Литвин каже, що ЄС має зробити стільки кроків назустріч, скільки зможе
Брюссель. 10 лютого. УНИАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що Європейський Союз має реалізовувати політику поглиблення співпраці з Україною.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це спікер українського парламенту повідомив журналістам після зустрічі з Генеральним секретарем Ради ЄС, високим представником з питань Спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.
«ЄС має реалізовувати політику поглиблення співпраці, в тому числі проводити політику заохочення», - сказав В.ЛИТВИН.
«На нашу думку, ЄС має зробити стільки кроків назустріч Україні, скільки може за нинішніх умов», - додав він.
За словами голови ВР, процеси в Україні суттєво впливають на «почуття» Європи, що, зокрема, було добре помітно під час останньої російсько-української газової кризи.
Спікер українського парламенту зазначив, що допомога може надаватися в рамках нової ініціативи ЄС «Східне партнерство».
Крім того, гарним стартом для поглиблення співпраці, на думку В.ЛИТВИНА, могла б стати модернізація української газотранспортної системи разом з підписанням угоди про асоціацію, що було б гарним внеском Євросоюзу в економічну та політичну стабілізацію України.