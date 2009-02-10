ЄС має допомогти Україні

Брюссель. 10 лютого. УНИАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що Європейський Союз має реалізовувати політику поглиблення співпраці з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це спікер українського парламенту повідомив журналістам після зустрічі з Генеральним секретарем Ради ЄС, високим представником з питань Спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.

«ЄС має реалізовувати політику поглиблення співпраці, в тому числі проводити політику заохочення», - сказав В.ЛИТВИН.

«На нашу думку, ЄС має зробити стільки кроків назустріч Україні, скільки може за нинішніх умов», - додав він.

За словами голови ВР, процеси в Україні суттєво впливають на «почуття» Європи, що, зокрема, було добре помітно під час останньої російсько-української газової кризи.

Спікер українського парламенту зазначив, що допомога може надаватися в рамках нової ініціативи ЄС «Східне партнерство».

Крім того, гарним стартом для поглиблення співпраці, на думку В.ЛИТВИНА, могла б стати модернізація української газотранспортної системи разом з підписанням угоди про асоціацію, що було б гарним внеском Євросоюзу в економічну та політичну стабілізацію України.