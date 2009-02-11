ЄБРР надасть грант ЧАЕС на будівництво ”Укриття”

Київ. 11 лютого. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), уряд України і державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» 16 лютого ц.р. підпишуть гарантійну угоду про виділення гранту у розмірі 135 млн. євро на реалізацію чорнобильських програм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив глава Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

За його словами, підписання документа очікується в рамках візиту до України президента ЄБРР Томаса МІРОВА.

Міністр МНС уточнив, що із зазначеної суми 77 млн. євро буде спрямовано на реалізацію проекту будівництва сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), 58 млн. євро – на будівництво об`єкту «Укриття».

В.ШАНДРА зазначив, що ці кошти будуть виділені на безповоротній основі як технічна допомога.

«Це грант, це як технічна допомога. Вони (кошти – УНАН) повертатися не будуть. Це допомога світової спільноти», – сказав міністр.