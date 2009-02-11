Тимошенко попросила Єврокомісію оцінити газові угоди з РФ

Київ. 11 лютого. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася в Єврокомісію з проханням дати експертну оцінку газовим контрактам, підписаним НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 19 січня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційне звернення прем`єр-міністр передала сьогодні представникові Єврокомісії Жозе Мануелю Пінту ТЕЙШЕРУ під час зустрічі з послами деяких європейських країн, а також США, Японії, представниками МВФ і Світового банку і Єврокомісії.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що про можливість проведення такої експертизи вона говорила 7 лютого в Мюнхені з Жозе Мануелем БАРРОЗУ. Прем`єр-міністр відзначила, що у неї немає сумнівів в якості підписаних документів, однак, враховуючи, що якість документів активно критикується в Україні, «потрібно дати змогу перевірити ще раз ці документи».

Перш за все, наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, необхідно ще раз підтвердити, що формули, які визначені для розрахунку за газ і транзит, відповідають європейським.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що підписані документи забезпечують гарантовані постачання газу з Росії до країн ЄС.

Також, спілкуючись з дипломатами, прем`єр наголосила на тому, що під час підготовки контрактів Росія й Україна не обговорювали питання стосовно української ГТС.

Крім того, пояснюючи розмір ціни за 11 млрд. куб. м газу, який запомпаний до сховищ України і викуплений у «Газпрому», Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що «цифра 153,9 виникла в результаті того, що цей газ запомпувався до сховищ ще з 2006 року, коли ціна на нього була значно нижчою».

Довідка УНІАН. 19 січня в Москві було підписано газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки. Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року – 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг постачання газу до України в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м. З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.