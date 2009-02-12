Комітет ЄП підтримує спрощення електронних платежів

Брюссель. 12 липня. УНІАН. Комітет з економічних та монетарних справ Європарламенту виступає за спрощення електронних платежів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у двох проектах доповідей, схвалених 11 лютого на засіданні Комітету.

Депутати, зокрема, схвалили проект доповіді Джона ПАРВІСА (група народних партій, Великобританія), якою підтримали пропозиції Єврокомісії щодо внесення змін до законодавства про електронні платежі.

Так, депутати висловилися за можливість використання грошей в електронних системах різних країн для здійснення платежів при придбанні товарів в Інтернеті.

Депутати також підтримали зменшення вимог до статутного фонду компаній, що займаються електронними переказами, однак, на відміну від пропозицій Єврокомісії запропонували зменшити його з 1 млн. євро до 200 тис. євро, а не до 125 тис. При цьому депутати висловилися за скасування норми законодавства, яка забороняє компаній з електронних платежів займатися будь-якою іншою діяльністю. Водночас, Комітет зазначив, що такі компанії не можуть використовувати гроші, отримані від трансакцій для кредитування.

Депутати також схвалили проект доповіді Маргарити СТАРКЕВІЧУЙТЕ (група ліберальних партій, Литва), метою якого є спрощення процедур міжнародних платежів в рамках Єдиної європейської платіжної зони.

Проекти доповідей планується винести на голосування у сесійній залі Європарламенту у березні.