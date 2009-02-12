У грудні провиробництво в ЄС продовжило падіння

У грудні промислове виробництво в зоні євро знизилось на 2,6%, в ЄС-27 – на 2,3%

Брюссель. 12 лютого. УНІАН. У грудні 2008 року промислове виробництво у країнах зони євро знизилось на 2,6% порівняно із листопадом 2008 року, в ЄС-27 – на 2,3%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з груднем 2007 року у грудні 2008 року промислове виробництво знизилось на 12,0% в зоні євро та на 11,5% в ЄС-27.

У грудні 2008 року порівняно з листопадом 2008 року виробництво в енергетичному секторі зросло на 1,1% в єврозоні та на 0,8% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів знизилось на 5,7% в зоні євро та на 5,2% в ЄС-27, товарів нетривалого використання – на 0,9% в зоні євро та на 0,8% - в ЄС-27. Виробництво в сфері капітальних товарів знизилось на 2,5% в єврозоні та на 2,8% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 2,8% в єврозоні та на 3,0% в ЄС-27.

У грудні, за доступними даними, зростання промислового виробництва порівняно із листопадом зареєстровано лише в Литві на 1,1%.

Найбільше зниження продемонстрували Словаччина (-12,7%), Ірландія (-10,2%), Румунія (-8,6%) та Німеччина (-4,9%).

У грудні 2008 року порівняно з груднем 2007 року виробництво в енергетичному секторі знизилось на 3,3% в єврозоні та в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів знизилось на 20,3% в єврозоні та на 19,2% в ЄС-27, виробництво в сфері товарів нетривалого використання знизилось на 3,9% в єврозоні та на 4,1% - в ЄС-27, виробництво в сфері капітальних товарів знизилось на 11,7% в єврозоні та на 12,2% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 14,5% в єврозоні та на 14,1% в ЄС-27.

У грудні 2008 року, за доступними даними, промислове виробництво порівняно із груднем-2007 відбулося в усіх країнах-членах.

Найбільше зниження зареєстровано в Естонії (-20,7%), Іспанії (-19,6%), Швеції (-18,4%), Румунії та Словенії (по -17,5%).

У листопаді 2008 року, за уточненими даними, промислове виробництво знизилося на 2,2% в обох зонах.

У 2008 році до зони євро належали 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словаччина, Кіпр та Мальта.