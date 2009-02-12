У приміщенні Європарламенту пограбували банк

Брюссель. 12 лютого. УНІАН. Невідомий пограбував банк в приміщенні Європарламенту в Брюсселі.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”.

За даними видання, близько 16-ї години невідомий, якій, за свідченнями очевидців, був у парику та макіяжі, увійшов до відділення банку і продемонструвавши предмет, сожий на пістолет, почав вимагати гроші.

“Персонал злякався і віддав йому готівку у вставній шухлядці до каси, після чого той зник”, - повідомив виданню речник Президента Європарламенту Жом ДУК. При цьому, ніхто не постраждав, додав представник Європарламенту.

Сумка, що використовувалася при пограбуванні, була швидко виявлена, однак самого грабіжника поки знайти не вдалося.

Пограбування відбулося у будинку Європарламенту, в якому знаходиться кабінет його Президента, а також де зустрічають ВІП-гостей.

Поки також невідомо, чи використовував грабіжник справжній пістолет, чи іграшковий.

При цьому речник Президента Європарламенту зазначив, що гарантувати безпеку на 100% неможливо, а крім того, Європарламент повинен залишатися доступним для європейських громадян.