Поляки вважають, що уряд не справляється з кризою

Варшава. 13 лютого. УНІАН. Більшість поляків вважає, що уряд Польщі не справляється із викликами світової економічної кризи, яка призвела до сповільнення розвитку національної економіки.

Як свідчить опитування, проведене GfK Polonia на замовлення газети Rzeczpospolitа, 46% поляків вважають неефективними антикризові заходи уряду проти 38%, які позитивно оцінюють зусилля урядовців, спрямовані на подолання наслідків економічної кризи.

Крім того, 63% опитаних думають, що криза триватиме як мінімум ще два роки, а 53% підтримують відставку міністрів, які не справляються із поставленими завданнями.

Rzeczpospolita відзначила, що лідери партій, які сформували уряд після останніх парламентських виборів, прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК (ліберальна «Громадянська платформа») та віце-глава уряду Вальдемар ПАВЛЯК («Польська аграрна партія») втрачають популярність.

Експерти зауважують, що серйозною помилкою урядовців була заява про невтручання у фінансовий ринок для підтримки курсу національної валюти.

За даними видання, від послаблення злотого постраждало 1,5 млн. сімей 38-мільйонної Польщі, більшість з яких представляють так званий «середній клас».

Водночас, за даними опитування, лише 30% опитаних через кризу зменшили свої видатки.

Як повідомляв УНІАН, рейтинг «Громадянської платформи» (PO), котра виграла позачергові парламентські вибори в 2007 році й сформувала коаліційний уряд з «Польською аграрною партією» (PSL), за останні два тижні знизився на 5%.

В той же час PO залишається найпопулярнішою партією в Польщі з підтримкою 49%.

Довідка УНІАН. Через економічну кризу на початку лютого польський уряд скоротив видатки цьогорічного бюджету на 5,6 млрд. дол. - до близько 90 млрд.

У листопаді минулого року урядовці збільшили резерви на боротьбу із зростанням безробіття у країні вдвічі - до 1,85 млрд. доларів.

Експерти прогнозують сповільнення темпів зростання ВВП Польщі до 0-2% з близько 4,8% та зростання безробіття навіть до 13% із менш ніж 9% в минулому році.