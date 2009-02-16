Ющенко каже про прогрес у переговорах про нову угоду з ЄС

Київ. 16 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає великий прогрес в підготовці угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав під час зустрічі сьогодні у Києві з віце-президентом Єврокомісії Гюнтером ФЕРХОЙГЕНОМ.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що ця угода підготовлена більш ніж на половину. «І це відчутний прогрес», - сказав він.

Також він звернув увагу на позитивну динаміку переговорів щодо угод про об’єднання енергетичних систем, угоди про Єдине небо між Україною та ЄС.

За словами В.ЮЩЕНКА, Україну влаштовує динаміка переговорів про фундаментальну угоду щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. Він зауважив, що цього року Україну і ЄС чекають ще 4 раунди переговорів, і в Україні розуміють, що вони будуть непростими.

Крім того, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна веде активну роботу по координації процесу підготовки установчого саміту «Східне партнерство», запланованого на 1 травня у Празі. Він висловив сподівання, що цей саміт буде продуктивним.

У свою чергу, Г.ФЕРХОЙГЕН високо оцінив роль В.ЮЩЕНКА в європейських прагненнях України.

«Ми вважаємо вас тим політичним лідером, який підтримує європейське майбутнє України, ми вважаємо вас тим політичним лідером, який розуміє, що незалежність, цілісність України залежить від тісної інтеграції до європейських структур», - сказав віце-президент Єврокомісії. Він висловив переконання, що Україна має інтегруватись у Європу, оскільки є країною, яка найбільше поділяє ідеали, цінності, традиції європейської спільноти.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2007 року Україна та Євросоюз почали переговори про нову посилену угоду, яка на саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року отримала назву угоди про асоціацію.

Наприкінці грудня 2008 року міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО заявив, що МЗС планує у 2009 році завершити роботу над угодою про асоціацію з Європейським Союзом.