МЗС не просив послів називати Тимошенко брехухою

Київ. 16 лютого. УНІАН. Міністерство закордонних справ України в дорученні українським послам повідомити зовнішньополітичні відомства країн перебування не давав жодної оцінки висловленням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на засіданні Ради національної безпеки та оброни 10 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ, відповідаючи на запитання журналістів щодо доручення міністерства українським послам повідомити зовнішньополітичні відомства країн перебування, в якому нібито вони мали поінформувати про те, що прем’єр на засіданні РНБО говорила неправду.

«Не йшлося про жодні оцінки, не йшлося абсолютно про інший текст, чи контекст, окрім інформування про те, що Україна гарантує безперебійний транзит російського газу до європейських країн», - сказав В.КИРИЛИЧ.

Він зазначив, що циркуляр, надісланий МЗС закордонним дипломатичним установам України, було надіслано на виконання доручень членів Ради національної безпеки та оборони.

«Зміст цього циркуляру, як і його додатку, склали матеріали брифінгу першого заступника секретаря РНБО Степана ГАВРИША за підсумками засідання РНБО 10 лютого», - сказав В.КИРИЛИЧ.

За словами В.КИРИЛИЧА, МЗС України, надсилаючи цей циркуляр, мало на меті поінформувати інші країни про те, що рішення РНБО в жодному разі не ставить під сумнів українсько-російські газові угоди, а також хотіло ще раз запевнити, що Україна гарантує безперебійний транзит російського газу до європейських країн.

Як повідомляв УНІАН, тижневик “Дзеркало тижня” у № 5 (733) від 14-20 лютого писав, що МЗС України надіслано до дипломатичних місій України 10 лютого одразу після засідання РНБО, на якому обговорювалося питання газових контрактів між Україною і Росією, циркуляр за номером 101/30-078-34, підписаний міністром закордонних справ Володимиром ОГРИЗКОМ.

У додатку до циркуляра подавалися матеріали з брифінгу С.ГАВРИША, відповідно до яких прем’єр-міністр, роблячи заяви для преси щодо перебігу засідання РНБО, порушила закон, розповідаючи про конфіденціальну інформацію.

“Зміст цих заяв (прем’єр-міністра – УНІАН) не відповідає ні меті засідання, ні ходу дискусії, ні змісту документів. Такими є заяви прем’єр-міністра про те, що: РНБО нібито розглядає можливість повернення компанії «РосУкрЕнерго» на український газовий ринок; має намір зобов’язати уряд денонсувати нові газові угоди з Росією; «РНБО є прикриттям для корупційних оборудок у енергетичній сфері”, - цитуються у додатку до циркуляра слова С.ГАВРИША.

Такі заяви прем’єра названі брехнею, а підписані угоди про постачання газу з Росією – такими, що призвели до досягнення максимального ступеню загрози енергетичній безпеці України, зазначає видання.

«Прем’єр-міністр діяла недобросовісно і неадекватно ситуації, яка мала місце на засіданні РНБО, і надала інформацію, яка є обманом і не відповідає дійсності», - заявив С.ГАВРИШ, повідомляє “Дзеркало тижня”.