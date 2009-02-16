Україна на порозі дефолту?

Банківські аналітики ЄС кажуть, що Україна перебуває на порозі дефолту - ЗМІ

Брюссель. 16 лютого. УНІАН. Банківські аналітики ЄС кажуть, що Україна перебуває на порозі дефолту.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”.

За словами аналітика Commerzbank Ульріха ЛЕЙТМАННА, вірогідність суверенного дефолту оцінюється в 90%.

“Це може статися в найближчі пару кварталів”, - сказав він виданню.

У статті зазначається, що промислове виробництво в Україні скоротилося на 26% порівняно з минулим роком, гривня втратила майже третину своєї вартості порівняно з доларом, а Міжнародний валютний фонд має сумніви щодо надання нових траншів стабілізаційного кредиту.

“Політична боротьба між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО напередодні президентських виборів тільки погіршує ситуацію”, - зазначає “EUobserver”.

Видання пише про те, що деякі експерти не виключають використання В.ЮЩЕНКОМ свого впливу на Національний банк України з метою попередження продажу урядом Ю.ТИМОШЕНКО цінних паперів для покриття боргових зобов’язань.

“Одна сторона може спровокувати такий вид суверенного дефолту для отримання політичних дивідендів”, - заявив виданню експерт банку HSBC Олександр МОРОЗОВ.

“В цьому випадку Ю.ТИМОШЕНКО не зможе виконати зобов’язання перед своїм електоратом щодо виплати зарплат, пенсій тощо”, - додав експерт.

Видання зазначає, що найбільш вірогідним варіантом дефолту в Україні може стати аналогічний дефолт в Росії в 1998 році.

При цьому, у випадку дефолту в Україні, найбільшими постраждалими можуть виявитися австрійські, французькі, шведські, італійські та німецькі банки із загальною сумою участі в економіці країни в 30 млрд. євро.