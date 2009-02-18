Тимошенко очікує швидко отримати гроші ЄБРР на ЧАЕС

Київ. 18 лютого. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що кошти гранту, виділеного Європейським банком реконструкції та розвитку в розмірі 135 млн. євро на реалізацію чорнобильських програм, надійдуть в Україну найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Це стратегічний, ключовий проект для України. Ми разом із президентом ЄБРР підписали всі документи, й кошти надійдуть найближчим часом, й ми відразу почнемо будівельні роботи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО і президент ЄБРР Томас МІРОВ підписали угоду про виділення банком Україні гранту в розмірі 135 млн. євро для реалізації чорнобильських програм.

За інформацією Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, із 135 млн. євро 77 млн. буде направлено на реалізацію проекту будівництва сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), 58 млн. євро – на будівництво об`єкту «Укриття».

Міністр із питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА зазначив, що дані кошти буде виділено на безповоротній основі як технічна допомога.