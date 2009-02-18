ВР ратифікувала статус Центра НАТО в Україні

Київ. 18 лютого. УНІАН. Верховна Рада України ратифікувала Додатковий протокол до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо заснування Центру інформації та документації НАТО в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення даного закону проголосували 235 народних депутатів з 441, зареєстрованого в сесійній залі.

Закон розроблено Міністерством закордонних справ України з метою забезпечення набуття чинності Додатковим протоколом до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо заснування Центру інформації та документації НАТО в Україні та врегулювання юридичного статусу Центру і його співробітників.

Набуття чинності Додатковим протоколом до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо заснування Центру інформації та документації НАТО в Україні сприятиме розширенню договірно-правової бази на одному з пріоритетних напрямів зовнішньої політики нашої держави – євроатлантичній інтеграції, в т.ч. у контексті прийнятого в рамках Бухарестського саміту НАТО рішення щодо активного залучення на високому політичному рівні з Україною.

Згідно із статтею І Додаткового протоколу до зазначеного вище Меморандуму, Центр інформації та документації НАТО користується всіма привілеями, імунітетами і сприянням в такій мірі, в якій вони звичайно надаються співробітникам дипломатичних місій, акредитованих в Україні, і членам їх родин, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року.