Парламент Чехії ратифікував Лісабонську угоду
Тепер її мають затвердити Сенат і Президент
Київ. 18 лютого. УНІАН. Парламент Чехії ратифікував основоположний договір ЄС, відомий як Лісабонська угода.
Як повідомляє “Німецька хвиля”, документ підтримали 125 депутатів при 120 необхідних, 61 висловився проти.
Тепер угоду ще повинен затвердити сенат – верхня палата чеського парламенту.
Президент країни Вацлав КЛАУС, відомий своїм критичним ставленням до цього документу, заявив, що підпише його лише тоді, коли угоду схвалить Ірландія. У цій країні мають провести повторний референдум з підтримки Лісабонської угоди.
Довідка УНІАН. 13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.
Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося затвердити через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах в 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень.