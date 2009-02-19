ЄС має більше займатися питаннями постачання газу

Брюссель. 19 лютого. УНІАН. Віце-президент Комітету з питань енергетики Держдуми РФ Іван ГРАЧОВ виступає за посилення участі Європи у вирішенні питань постачання газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 18 лютого на слуханнях “Енергетична безпека для Європи”, організованих групою соціалістичних партій Європарламенту.

“Європа не повинна ставати в позицію, що це був конфлікт між Росією та Україною. От навіть направлення експертів ЄС допомогла у подоланні криз”, - сказав він.

Одним з інструментів посилення участі ЄС в питаннях постачання газу з Росії через Україну до ЄС російський депутат назвав створення тристороннього консорціуму. Водночас, зазначив він, якщо Україна не готова до цього, то, можливо, варто знайти інший спосіб більшої участі ЄС.

Російський депутат додав, що на його думку, це необхідно в тому числі для того, щоб уникати повторення газових конфліктів у майбутньому, в тому числі, через можливу неспроможність України оплачувати спожитий газ.

У свою чергу Посол України при ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ, якій брав участь у заході, також висловився за посилення ролі ЄС в процесі постачання газу з Росії через Україну.

“Мені здається найкращою відповіддю є збільшення ролі ЄС в цьому процесі. ЄС не лише як споживача, але й джерела інвестицій, які так потрібні Росії для формування нових джерел енергоносіїв”, - сказав він.

Посол України зазначив, що під енергетичними джерелами він має на увазі не безпосередньо розвиток того чи іншого родовища, але й всю інфраструктуру, яка є складовою нафтогазового комплексу.

“ ЄС, інвестуючи свої кошти, має отримувати, мабуть, більше право голосу у вирішенні різних питань, пов’язаних з цим. І Україна може сказати, що такий підхід може зняти багато невизначеностей, що існують на сьогодні”, - наголосив А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня цього року через невирішеність питання щодо постачання російського газу до України та ціни на нього, Росія припинила постачання газу до Європу майже на два тижні – з 7 по 20 січня.