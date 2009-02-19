Туск хоче окремого антикризового самміту

Для країн Центральної Європи

Київ. 19 лютого. УНІАН. Прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК організовує антикризовий саміт «молодих» членів ЄС напередодні саміту організації 1 березня, повідомляє Газета.ru з посиланням на The European Voice. Д.ТУСК запросив на зустріч глав Чехії, Словаччини, Словенії, Румунії, Болгарії, Литви, Латвії і Естонії. До них запропоновано приєднатися голові Єврокомісії Жозе Мануелю БАРРОЗУ. Д.ТУСК хоче провести зустріч 1 березня вранці. Саміт 27 членів ЄС відбудеться того ж дня обідньої пори.

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