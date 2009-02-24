Мінськ позитивно оцінює своє включення в Східне партнерство

Київ. 24 лютого. УНІАН. Мінськ позитивно оцінює рішення міністрів закордонних справ Євросоюзу про включення Білорусі в ініціативу «Східне партнерство».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, про це сьогодні заявив прес-секретар МЗС Білорусі Андрій ПОПОВ.

«Наскільки ми інформовані нашими європейськими партнерами, суть прийнятого вчора рішення полягає в тому, що міністри закордонних справ Євросоюзу просто підтвердили раніше озвучену спільну концепцію програми ЄС «Східне партнерство», яка припускає запрошення до участі в ньому шести держав, включаючи Білорусь. Білоруська сторона в цілому позитивно розцінює цей крок, розглядаючи його як рух у правильному напрямку», - сказав А.ПОПОВ.

У той же час, за словами прес-секретаря, Білорусь продовжує твердо дотримуватися раніше заявленої позиції про те, що механізм «Східного партнерства» в його остаточному вигляді повинен мати рівноправний і недискримінаційний по відношенню до всіх його потенційних учасників характер.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз офіційно включив Білорусь у програму «Східне партнерство» за підсумками засідання 23 лютого в Брюсселі глав зовнішньополітичних відомств 27 країн-членів ЄС.

«Східне партнерство» - це багатонаціональний форум, створений країнами-членами ЄС і шістьма державами Східної Європи та Південного Кавказу - Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Республікою Молдова і Україною», - йдеться у схваленому міністрами документі.

Досі в ЄС заявляли про можливість підключення Білорусі до програми «Східне партнерство» за умови подальших кроків з боку влади Білорусі у просуванні шляхом демократичних реформ.

Як наголошується в документі за підсумками засідання глав МЗС країн ЄС, проект «Східне партнерство» націлений на полегшення переговорів щодо створення зон вільної торгівлі для послуг і сільгосппродуктів, а також для укладання угод про партнерство і полегшення візових режимів.

Старт програмі «Східне партнерство», яка не передбачає можливості членства в ЄС, але припускає політичне та економічне зближення з цією регіональною організацією, буде даний на саміті країн-учасниць проекту 7 травня в Празі.

У рамках програми «Східне партнерство» шести країнам, які раніше входили до складу СРСР, до 2013 року буде виділено 350 млн. євро у вигляді додаткової фінансової допомоги.