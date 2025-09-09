Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України.

Російські окупанти впродовж вечора 8 вересня та в ніч проти 9 вересня атакували Приморське та Запоріжжя. Внаслідок обстрілів одна жінка загинула, ще одна отримала поранення. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, протягом доби росіяни завдали 474 удари по 14 населених пунктах Запорізької області.

Федоров наголосив, що внаслідок російської атаки загинула 62-річна жінка у Василівському районі. Армія РФ вдарила FPV-дроном по Приморському, жінка загинула на місці.

Відео дня

За інформацією ОВА, водночас у Запоріжжі поранення отримала 66-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу.

Посадовець додав, що загалом армія РФ здійснила сім авіаційних ударів по Веселянці, Гуляйполю, Новоданилівці та Червоному.

"336 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Веселянку, Приморське, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Успенівку, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне та Червоне. 4 обстріли з РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів та Малу Токмачку. 127 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Червоного", - повідомив Федоров.

За словами очільника Запорізької ОВА, після атак надійшло 17 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.

Обстріли РФ - останні новини

Як писав УНІАН, 8 вересня росіяни атакували об'єкт теплової генерації на Київщині. Тоді рятувальники повідомили, що загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає.

"Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлі торгівельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі", - додали у ДСНС Київщини.

Також повідомлялось, що у Києві зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу РФ 7 вересня. Загалом через ворожу атаку загинуло три людини, серед яких дитина.

Відомо, що під час обстрілу у Києві росіяни вбили матір та її 3-місячного сина, а батько отримав важкі травми.

Крім того, окупанти вперше вдарили по будівлі Кабінету міністрів, жахливі руйнування якої показала прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, руйнування буде відновлено, однак життя українців не повернути.

Вас також можуть зацікавити новини: