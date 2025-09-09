Пекін опановує передові технології підводних човнів, що змушує США та їхніх союзників нарощувати власні підводні сили.

Китай стрімко вдосконалює свій підводний флот, роблячи його тихішим, швидшим і здатним нести більш досконалу зброю та сенсори. Нові човни можуть довше залишатися під водою та виконувати більш складні операції, що робить Пекін потенційним лідером у підводних технологіях світового рівня, змагаючись зі США, пише Wall Street Journal.

Військові Пекіна розширюють свою діяльність у Південнокитайському морі та поблизу Тайваню, де підводні човни можуть відігравати критичну роль у конфлікті, який потребує прихованої та стійкої сили.

Це змушує США та союзників, серед яких Австралія та Велика Британія, нарощувати власні підводні флоти та модернізувати оборонні угоди, зокрема пакт Aukus 2021 року, що передбачає постачання Австралії атомних підводних човнів і спільну розробку нових суден.

Технологічний стрибок Китаю

Раніше Китай використовував дизельно-електричні підводні човни для патрулювання "заднього двору" в західній частині Тихого океану. Перший атомний підводний човен 1974 року був гучним, повільним і небезпечним для екіпажу через радіаційне випромінювання.

Сьогодні ж нові китайські атомні човни мають більшу швидкість, дальність та стійкість, що дозволяє Пекіну значно розширити охоплення та підвищити ефективність підводних операцій.

"Вони можуть бути на порозі технологічного стрибка для підводних операцій, коли їх стане дуже важко відстежувати", — зазначив Брент Седлер, ветеран ВМС США.

Підводні човни як інструмент проекції сили

За словами Дженніфер Кавани з Defense Priorities, підводні човни цінні, бо дозволяють проєктувати значну силу без великих витрат на персонал і не піддають ризику літаки та надводні кораблі.

Багато країн в Індо-Тихоокеанському регіоні зараз прагнуть нарощувати або купувати підводні човни для захисту стратегічних морських шляхів і забезпечення прихованої оборони.

"Майже кожна країна, яка прагне мати хоча б пристойний флот у регіоні, будує або купує підводні човни", — сказав Пітер Дженнінгс, директор Strategic Analysis Australia.

Проте США та їхні союзники стикаються з серйозними труднощами, щоб не відставати від технологічного прогресу Китаю.

Підводна активність Китаю

Як повідомляв УНІАН, Росія та Китай здійснили перше спільне патрулювання підводних човнів у Тихому океані. За даними російських ЗМІ, у місії взяли участь дизель-електричні субмарини, зокрема російський підводний човен "Волхов", який пройшов близько 2000 миль від бази у Владивостоці.

Китайські експерти назвали це свідченням високого рівня стратегічної довіри між Москвою та Пекіном.

"Спільні патрулювання та навчання посилюють можливості обох країн у сфері морської безпеки", – зазначив військовий аналітик Чжан Цзюньше.

