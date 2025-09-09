Очільник МЗС Італії про війну в Україні: Не чекайте миру до Різдва

При цьому Таяні підтвердив, що Італія не відправить свої війська на українську територію.

Очікувати миру в Україні найближчим часом не варто. Лише нові санкції здатні вплинути на Росію, заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Rai News.

Дипломат зазначив, що перспективи миру в Україні залишаються далекими, а єдиним дієвим інструментом тиску на Росію наразі можуть бути нові фінансові санкції.

Таяні не прогнозує конкретних зрушень у врегулюванні війни до Різдва. Попри те, що президент США Дональд Трамп розраховував на конструктивну позицію російського диктатора Володимира Путіна, його відповідь була "негативною".

Відео дня

"Єдиний реальний інструмент сьогодні - це санкції, які б позбавили Росію можливості фінансувати армію через доступ до ресурсів", - підкреслив Таяні.

Очільник італійської дипломатії назвав "марними" погрози Путіна про те, що Росія вважатиме "законною ціллю" європейські війська, якщо їх введуть на територію України. При цьому Таяні підтвердив, що Італія не відправить свої війська на українську територію.

"Натомість пропонуємо інший шлях - укладення угоди за аналогією зі статтею 5 НАТО... Це раціональна пропозиція, яку Путін не може вважати провокацією, але яка забезпечить незалежність і безпеку України", - пояснив Таяні.

Мирні переговори - останні новини

Попри мирні зусилля США, перспективи завершення війни в Україні все ще туманні. Напередодні російський диктатор Володимир Путін сказав, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським при умові, якщо той приїде до Москви. Зеленський відкинув ідею перемовин у Москві.

В ГУР зазначили, що в даний час Росія займається імітацією переговорів щодо припинення війни, щоб дезінформувати українське суспільство та міжнародних партнерів України.

Російський диктатор Володимир Путін після повернення з Китаю, де він зустрівся з Сі Цзіньпіном, розпочинає новий етап війни проти України. Атака на Кабмін підтверджує це.

Вас також можуть зацікавити новини: