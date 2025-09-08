Жінкам інкримінують підбурювання до перешкоджання роботі ЗСУ та поширення інформації про розташування військових у період воєнного стану.

Трьом учасницям акції з перешкоджання роботі працівників Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) біля міського стадіону повідомлено про підозру. Про це повідомила пресслужба Вінницької обласної прокуратури у Facebook.

З даними слідства, 1 серпня співробітники міського центру ТЦК та СП доправили до пункту збору військовозобов’язаних чоловіків, які перебували у розшуку як особи, які ухиляються від призову на військову службу або які не мають тимчасового звільнення від призову.

Зазначається, що серед чоловіків були родичі підозрюваних, яких жінки намагалися "забрати додому".

"На свою підтримку жінки організували юрбу громадян. Одночасно вони вели пряму трансляцію події у різних соціальних мережах. Через такі дії підозрюваних військовослужбовці Вінницького ОМТЦК та СП не змогли вчасно виконати свої службові обов’язки в умовах особливого періоду", - йдеться у повідомленні.

В прокуратурі поінформували, що дії громадянок кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 114-2 КК України, тобто - підбурювання до перешкоджання і перешкоджання законній діяльності Збройних сил України й інших військових формувань в особливий період та поширення інформації про розташування Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану.

Варто зазначити, що перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Якщо це призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, то покаранням може бути позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Конфлікт між місцевими мешканцями і працівниками ТЦК у Вінниці - що відомо

Як повідомляв УНІАН, пізно увечері 1 серпня у Вінниці стався конфлікт між місцевими мешканцями та працівниками ТЦК і СП.

У Головному управлінні Нацполіції у Вінницькій області тоді заявили, що військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. У подальшому, як зазначили правоохоронці, група людей, у тому числі представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК та, вимагаючи відпустити чоловіка, вчинила конфлікт з військовослужбовцями.

За даними поліції, до установи підійшли близько 80 громадян, частина з яких виламала ворота та намагалася прорватися всередину.

