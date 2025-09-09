Оскільки в Україні триває війна, процедуру оформлення для українців перенесли в сусідню Польщу.

Державний департамент США посилив обмеження для отримання неімміграційних віз. Тепер процедура оформлення для іноземців відбувається лише в країнах їхнього громадянства або постійного проживання. Однак, українцям це можливо зробити лише в двох містах Польщі, йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства в розділі, що стосується отримання віз.

"Ті, хто подають заяву на неімміграційні візи США, мають записатися на співбесіду в посольстві або консульстві США в країні свого громадянства або проживання", - йдеться в повідомленні.

Також є й уточнення, що в тих країнах, де США не забезпечують таких послуг, як, наприклад, в Україні у зв’язку з повномасштабною війною, іноземні громадяни повинні подавати заявки до визначених у списку посольств або консульств в інших країнах.

Зазначається, що для України визначені дипломатичні установи США у Варшаві й Кракові.

Примітно, що загалом нові правила стосуються представників 17 країн — від Афганістану до Зімбабве, їм треба звертатися по американські візи до посольств та консульств США в інших країнах.

Варто враховувати, що час очікування для розгляду та виготовлення віз у таких випадках буде збільшений.

При цьому, нові правила не стосуються заявників, які подаються на візи A, G, C-2, C-3, НАТО, ООН, а також дозвільні документи дипломатичного або офіційного типу. Зазначається, що винятки можуть бути зроблені для працівників гуманітарних організацій або в надзвичайних ситуаціях, а також з міркувань зовнішньої політики.

Українці за кордоном: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Агентство Європейського Союзу з питань надання притулку в звіті вказало, що за 6 місяців з початку 2025 року українці подали на 29% більше заяв в країни ЄС на отримання притулку. Зазначається, що найбільше заяв від українців, та й від біженців з інших країн, отримала Франція. Пояснюється, що українці хочуть отримати притулок в обраній країні, бо цей статус дає право в перспективі надовго залишитися в ній.

Також ми писали, що тисячі українців, які приїхали до США за гуманітарною програмою "Єдність за Україну" (U4U), стикаються з ризиком залишитися без легального статусу та дозволу на роботу. Дія їхніх документів закінчується, а адміністрація президента США Дональда Трампа затримує ухвалення рішень. Згідно з даними, ця програма дозволила близько 280 000 українців отримати дворічний гуманітарний статус у США. Ті, хто прибув до 16 серпня 2023 року, могли подати заяву на тимчасовий захист (TPS).

