Вперше за 20 років: валюта 'сусідки' України стала дешевшою за гривню

Останні два роки курс турецької ліри коливався в межах 1-1,3 гривні.

Турецька ліра в понеділок, 8 вересня, за офіційним курсом вперше за 20 років стала дешевшою за українську гривню, сягнувши позначки 0,9991 гривні. Сьогодні, 9 вересня, курс турецької ліри складає 0,9996 грн.

Про це свідчать дані Національного банку.

Останні два роки курс турецької ліри по відношенню до гривні коливався в межах 1-1,3 гривні.

За даними порталу Trading economics, турецька ліра у вересні продовжила своє поступове зниження до 41,1 за долар, що стало новим рекордно низьким рівнем. Зазначається, що центральний банк зберігав присутність на валютному ринку, намагаючись зберегти жорсткий контроль над валютою.

Слід зазначити, що в кінці 90-х років через гіперінфляцію вартість турецької ліри стрімко падала: якщо в 2000 році один долар коштував 620 000 турецьких лір, то в 2005 році – вже 1 350 000 турецьких лір. Тоді ж у Туреччині провели деномінацію національної валюти, і нова турецька ліра стала дорівнювати мільйону старих лір.

Як видно з даних НБУ, іншими іноземними валютами, які дешевші за гривню (і для яких регулятор розраховує офіційний курс), є єгипетський фунт (0,8550 грн) та ліванський фунт (0,0461 грн).

Національний банк України встановив на 9 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,25 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 3 копійки.

Аналітики інвестгрупи ICU зазначили, що НБУ увесь минулий тиждень зберігав гривню на рівні неподалік 41,3 грн/дол., посиливши її в п'ятницю одразу більш ніж на 10 копійок. Ймовірно регулятор зберігатиме ще певний час курс гривні близьким до поточних рівнів, але згодом може перейти до його помірного ослаблення.

