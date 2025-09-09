Президент Польщі пояснив, чому Україна зараз не може приєднатися до блоку та альянсу.

Наразі варто відкласти питання вступу України в НАТО через триваючу війну, а дискусії щодо вступу держави в Європейський Союз є передчасними. Таку думку висловив президент Польщі Кароль Навроцький в інтерв'ю литовській телерадіокомпанії LRT.

Він наголосив, що країна, яка воює, не може вступити до альянсу.

"Тому що це означало б, що і Польща, і Литва будуть воювати, тому цю дискусію слід відкласти, це просто неможливо", - підкреслив Навроцький.

Відео дня

Польський лідер нагадав, що процеси вступу Польщі та Литви тривали багато років, тому варто враховувати низку речей у цьому питанні, серед яких вплив на економічний та бізнес-сектори.

"Звісно, я вважаю, що Україна в майбутньому повинна бути частиною цивілізації, якщо ми хочемо шукати прикметники, скажімо, латинської чи західної цивілізації. Однак, на мою думку, сьогоднішня дискусія про членство України в Європейському Союзі є передчасною", - вважає Навроцький.

За його словами, як президент Польщі він не бере участі в таких дискусіях, а більше зосереджений на тому, що громадяни його країни роблять з 2022 року.

"Тому що поляки були першими, хто надав Україні таку значну підтримку у вигляді військової техніки і прийняв мільйон українців до Польщі, щоб забезпечити соціальну підтримку України. Тому ми, поляки, вважаємо, що урок солідарності ми виконали якнайкраще і продовжуємо це робити, відчуваючи те, що сьогодні переживає Україна через напад Російської Федерації", - підсумував польський лідер.

Вступ України до ЄС - останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що обіцяв Дональд Трамп зробити для розблокування вступу України до ЄС. За словами українського лідера, саме Угорщина блокує цей процес.

"Президент Трамп і Америка підтримують Україну в Євросоюзі... Але не розуміє, чому Угорщина блокує, бо причин для блокування немає. Хоча, я думаю, розуміє інші політичні причини. І тому Америка і президент Трамп говорили мені, що вони будуть працювати над тим, щоб розблокувати цей процес зі свого боку для України, допомогти Україні", - зауважив глава держави.

Водночас стало відомо, що переговори про вступ України до ЄС зайшли в глухий кут. Журналісти Едді Векс і Ніколетта Іонта у своєму матеріалі для Euractiv пояснили, як Литва збирається розв'язати цю проблему. Зокрема у Вільнюсі пропонують просте рішення цієї проблеми - рухатися вперед.

Вас також можуть зацікавити новини: