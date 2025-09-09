Атака на Кабмін: в 'Іскандері' знайшли десятки компонентів зі США

Україна передала всю цю інформацію партнерам для санкційного реагування.

По будівлі Кабінету міністрів України Росія вдарила ракетою "Іскандер" (9М727). Бойова частина не спрацювала, повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, такий "Іскандер" містить:

близько 35 компонентів американського виробництва,

1 — японського,

1 — британського,

1 — швейцарського,

5 — білоруського,

57 — російського.

Серед іноземних виробників — Texas Instruments, Analog Devises та Altera (США), College Electronics Ltd (Велика Британія), Fujitsu (Японія), Traco Power (Швейцарія), АТ "Інтеграл" (Білорусь), АТ "Мікрон", АТ "Виробнича асоціація "Стріла", АТ "Ангстрем", АТ "Дослідницько-конструкторське бюро "Ексітон", "Карачевський завод "Електродеталь" (РФ).

Водночас Власюк зауважив, що, порівняно з ракетами попередніх років, стало менше компонентів з Європи і США, а більше — російських та білоруських. Україна передала всю цю інформацію партнерам для санкційного реагування.

Росія вперше вдарила по будівлі Кабміну

Нагадаємо, що 7 вересня армія РФ завдала по Україні масованого удару. У низці регіонів загинули та постраждали люди. Над Україною було зафіксовано рекордну кількість засобів повітряного нападу - 805 безпілотників типу "Шахед" і дронів-імітаторів, 9 крилатих ракет "Іскандер-К", 4 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23". Вперше удару завдано по будівлі Кабміну.

Як пише російський диктатор Володимир Путін після повернення з Китаю, де він зустрівся з Сі Цзіньпіном, розпочинає новий етап війни проти України. Атака на Кабмін підтверджує це.

