Уряд дозволив бронювати працівників критично важливих підприємств, включно з виробниками дронів.

Кабінет міністрів оновив підстави для бронювання працівників на період мобілізації та воєнного часу, зокрема для бізнесу на прифронтових територіях та підприємств, що виготовляють дрони.

Про це йдеться у постанові від 8 вересня 2025 р. № 1106.

Основні зміни

Відтак, 100% бронювання працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах тепер застосовується на територіях активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

До критеріїв критично важливих підприємств додано організації, що виконують державні контракти з виробництва безпілотних систем, озброєння, військової техніки, боєприпасів та їхніх складових частин на замовлення Адміністрації Держспецзв’язку та інших державних оборонних органів.

У Мінекономіки зазначають, що економічний ефект від цього рішення — збережений ВВП та податкові надходження — може становити близько 2,25 млрд гривень на рік.

Бронювання працівників в Україні - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про бронювання працівників критичних підприємств на 45 днів. Це дозволить українцям пройти ВЛК, оновити свої дані, зареєструватися в "Резерві+" та працевлаштуватися на оборонні заводи.

В Мінекономіки повідомили, що деякі критично важливі підприємства зможуть бронювати всіх військовозобов’язаних працівників через "Дію". Стосується це компаній, які розташовані та працюють на прифронтових територіях.

