колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Кабінет міністрів оновив підстави для бронювання працівників на період мобілізації та воєнного часу, зокрема для бізнесу на прифронтових територіях та підприємств, що виготовляють дрони.

Про це йдеться у постанові від 8 вересня 2025 р. № 1106.

Основні зміни

Відтак, 100% бронювання працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах тепер застосовується на територіях активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Відео дня

До критеріїв критично важливих підприємств додано організації, що виконують державні контракти з виробництва безпілотних систем, озброєння, військової техніки, боєприпасів та їхніх складових частин на замовлення Адміністрації Держспецзв’язку та інших державних оборонних органів.

У Мінекономіки зазначають, що економічний ефект від цього рішення — збережений ВВП та податкові надходження — може становити близько 2,25 млрд гривень на рік.

Бронювання працівників в Україні - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про бронювання працівників критичних підприємств на 45 днів. Це дозволить українцям пройти ВЛК, оновити свої дані, зареєструватися в "Резерві+" та працевлаштуватися на оборонні заводи.

В Мінекономіки повідомили, що деякі критично важливі підприємства зможуть бронювати всіх військовозобов’язаних працівників через "Дію". Стосується це компаній, які розташовані та працюють на прифронтових територіях.

Вас також можуть зацікавити новини: