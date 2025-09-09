Далека від Сонячної системи планета показує ознаки виникнення життя, - нове дослідження

Планети в системі зірки Trappist-1 вивчають за допомогою найпотужнішого телескопу в світі.

Вчені бачать деякі умови для виникнення життя на екзопланеті Trappist-1e, яка знаходяться за межами нашої сонячної системи на відстані 40 світових років від Землі. Про це йдеться у статті Financial Times.

Свої висновки вчені виклали у дослідженні, опублікованому в журналі Astrophysical Journal Letters. Там зазначається, що планета Trappist-1e за розмірами схожа на Землю. Вивчивши дані найбільшого космічного телескопу James Webb, який був запущений у 2021 році, вчені заявили, що на Trappist-1e може бути рідка вода і атмосфера, багата на гази. Зокрема, атмосфера може містити азот, якого у земному повітрі понад три чверті.

Дослідника кажуть, що у такій атмосфері на поверхні планети може бути океан або глобальний крижаного простору. Але вони не виключають, що Trappist-1e може бути і "голою скелею без атмосфери". Учені сподіваються, що точніше можна буде сказати після отримання додаткових даних з телескопу.

"Відкриття тисяч екзопланет розширило пошуки придатних для життя світів. Деякі планети, такі як Юпітер і Сатурн, є "газовими гігантами" без скелястої поверхні або атмосфери, що робить їх непридатними для земних форм життя, заснованих на вуглеці", - йдеться у статті Financial Times.

Зокрема, у квітні минулого року вчені заявили, що виявили молекули, які вказують на можливу активність живих організмів в атмосфері планети K2-18b, що знаходиться на відстані 124 світлових років від Землі. K2-18b - це так званий гіцеанський світ: планета покрита рідкою водою, має багату на водень атмосферу і температуру, що в теорії може бути придатною для життя.

Якщо буде встановлено, що якась з цих планет придатна для життя, наступним етапом буде пошук в атмосфері хімічних речовин, що вказують на наявність життя. Звісно, на такі планети людство не може відправити апаратуру, тому можливо буде лише приписати хімічні ознаки групі планет, а не з високою впевненістю стверджувати про наявність життя на кожній окремій з них.

Кілька років тому телескоп James Webb відкрив зірку TRAPPIST-1 та сім планет, що обертаються навколо неї. Три (за іншими даними – чотири) планети обертаються в зоні, що теоретично могла б сприяти виникненню життя. Однак для цього, важливо, щоб планета мала стабільну атмосферу. Вважається, що таку атмосферу можуть мати планети TRAPPIST-1e, f, g и h.

Нагадаємо, що нещодавно вчені розшифрували хімічний склад ґрунту з астероїда Бенну, який доставив на Землю космічний апарат NASA. Вони кажуть, що цей матеріал старший за Сонце і міг сформуватися з ранніх часточок планети Сатурн.

