Метал дорожчає вже не перший день.

Золото досягло нового рекордного піку у вівторок, 9 вересня. Подорожчання металу викликане очікуванням зниження ставок Федеральною резервною системою (ФРС) США цього року.

Видання Bloomberg пише, що ціна на золото в злитках зросла на 0,3% до нового історичного максимуму в більш ніж 3647 доларів за тройську унцію (31 грам). Таким чином, 1 грам цього дорогоцінного металу коштує 117,65 долара.

Цього року золото подорожчало майже на 40% завдяки центральним банкам, які його скуповували, і спекуляціям на зниження ставок, а також інтересу до безпечних активів через загострення геополітичної напруженості та побоювань з приводу впливу торговельної політики президента США Дональда Трампа. Нападки американського лідера на незалежність ФРС також сприяли подорожчанню золота.

Відео дня

При цьому срібло торгувалося без змін, а паладій і платина подорожчали.

Ціни на золото - прогнози аналітиків

Аналітики та інвестори очікують подальшого зростання цін на золото. Так, експерти банку Goldman Sachs Group Inc. заявили, що ціни на дорогоцінний метал можуть піднятися майже до 5000 доларів за унцію, якщо інвестори переведуть лише невелику частину своїх активів з казначейських облігацій у золото на тлі побоювань щодо втручання президента США Дональда Трампа в діяльність центрального банку.

Вас також можуть зацікавити новини: