Стіни у цій квартирі нагадують мереживо або друшляк.

У мережі з'явилося відео з продажу квартири за 30 тисяч доларів, яке насмішило українців. Таке житло знаходиться у новобудові та має лише стіни й вікна, однак користувачів соцмережі вразили стіни, які побудовані із цегли з отворами, яку покладено "на ребро".

Відповідне відео з'явилося у соцмережі TikTok під ніком andreevarealty. У профілі йдеться про те, що жінка займається продажем та орендою квартир у Хмельницькому, тому, швидше за все, квартира знаходиться саме в цьому місті.

За словами рієлтора, це однокімнатна квартира у новобудові площею 41 квадратний метр, її ціна - 30 тисяч доларів. Жінка додала, що житло знаходиться на сьомому поверсі, головною перевагою квартири, за її словами, є панорамний вид на все місто.

Водночас стіни у цій квартирі, за словами українців, нагадують мереживо або друшляк. Тому під цим відео користувачі почали жартувати та писати іронічні коментарі, серед яких були:

"ЖК "Пористий шоколад"?".

"Дірява цегла на ребро, це що за технолоджія?".

"То квартира для бджіл?".

"Фраза "у стін є вуха" заграла новими фарбами".

"Супер рішення для економії світла".

"Це не квартира, а друшляк".

"Перший раз бачу стіни з мереживом".

Житло в Україні - останні новини

Раніше УНІАН розповідав, як змінились ціни на житло в Україні. Наразі найдорожчим містом в Україні для купівлі житла є Київ, середня вартість квадратного метра у столиці становить 1 401 долар. Найнижчі ціни фіксуються у прифронтових регіонах, таких як Сумська та Запорізька області.

За словами аналітиків, зацікавленість у новобудовах серед користувачів у серпні зросла по всій території країни.

"І хоч найбільший приріст попиту зафіксовано у Сумській області (+62%), у кількісному значенні зацікавленість користувачів залишається дуже низькою через близькість до бойових дій та кордону з країною-агресором. Найбільше користувачі шукають новобудови для покупки в Київській та Львівській областях", - зауважили у дослідженні DIM.RIA.

Водночас військовослужбовець Ігор Луценко розповів про проблему із житлом для захисників. За його словами, ціни на хати та квартири у прифронтових районах захмарні, а дехто взагалі не хоче здавати житло саме військовим.

"Ціни на хати й квартири у прифронтових районах такі, що здатні з’їсти бойові й не зрівняються з жодним елітним регіоном України: куди там Львову та Києву! Просять 20, 30, 40 тисяч гривень за звичайну сільську хату, де немає води, де ніхто не жив (мабуть, гидував) роками - це, на жаль, норма", - наголосив Луценко.

