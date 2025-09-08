30 вересня спливає термін дії постанови, що дозволяє українським водіям користуватися своїми правами, не міняючи їх на польські.

Від 1 жовтня українські водії, які знаходяться на польській території, можуть зіштовхнутися з великими штрафами. Про це повідомляє Uamotors.

Згідно з польським законодавством, іноземці повинні замінити свої водійські документи на польські після 180 днів перебування в країні, інакше їм загрожує адміністративна відповідальність. Проте для українських біженців було зроблено виняток.

Чинний перехідний період для українців під тимчасовим захистом діє до 30 вересня 2025 року. Таким чином, впродовж вересня українські водії ще можуть користуватися своїми правами, навіть якщо ті формально втратили чинність.

Однак уже з 1 жовтня 2025 року, якщо цю постанову не буде пролонговано. Особам, які тривалий час перебувають у Польщі, потрібно буде мати польське посвідчення для водіння авто.

За порушення цієї вимоги водіям загрожують великі штрафи у 2000 злотих, або 22 800 гривень.

Наприкінці серпня УНІАН повідомив, що близько 900 тисяч українців, які знаходяться у Польщі, можуть втратити право на захист через вето новообраного президента Кароля Навроцького.

Фактично це означає, що багато громадян нашої країни не зможуть нарівні з поляками користуватися медициною, а також не матимуть права легально працювати.

Подібна політика викликає здивування у фахівців, адже в період з 2022 року по середину 2025-го Польща багато заробила на українцях – за підрахунками експертів, вони сформували майже 82,15 мільярда доларів ВВП. Це значно більше розміру польської допомоги.

