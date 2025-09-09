Європейські партнери отримали повідомлення від Держдепу про вихід США з антиросійської інформаційної ініціативи.

США розривають меморандуми з європейськими країнами щодо протидії дезінформації, ініційовані за адміністрації Джо Байдена. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Минулого тижня європейські уряди отримали повідомлення від Держдепартаменту США про розірвання меморандумів про взаєморозуміння. Документи були підписані у 2023–2024 роках і передбачали єдиний підхід до виявлення та викриття шкідливої інформації з боку Росії, Китаю та Ірану.

Ініціативу координував Глобальний центр взаємодії (GEC) — структура Держдепу, яка займалася боротьбою з іноземною дезінформацією та пропагандою терористичних угруповань.

Відео дня

Колишній керівник GEC Джеймс Рубін розкритикував рішення Вашингтона, назвавши його "одностороннім актом роззброєння" в інформаційній війні.

"Інформаційна війна є реалією нашого часу, а штучний інтелект тільки збільшить ризики, пов’язані з нею", — заявив Рубін.

За його даними, протягом минулого року близько 22 країн Європи та Африки приєдналися до програми адміністрації Байдена, яка мала на меті створити спільну систему протидії інформаційним маніпуляціям і виробити колективну відповідь на загрози.

США та Європа - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін не хоче миру, що підтверджує масований удар по Україні в ніч на 7 вересня, який став одним із наймасштабніших від початку повномасштабної війни. Незабаром після цього президент США Дональд Трамп підтвердив, що він готовий посилити санкції проти Росії.

Втім, США та Європа досі не дійшли згоди щодо гарантій безпеки для України та допомоги Києву.

На тлі цього міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий посилити тиск на РФ. Він підкреслив, що потрібно, щоб це зробили і європейські партнери.

Вас також можуть зацікавити новини: