Дрони перетворили радянські та сучасні танки на імпровізовані машини з "клітками" та сітками.

Вторгнення Росії в Україну перетворило танкові бої на полігон для експериментів із захисту від безпілотників, пише The New York Times.

Коли Росія розпочала повномасштабну війну у 2022 році, танкові дивізії обох армій виглядали майже так само, як і під час Холодної війни. Сьогодні ж бронетехніка на фронті нагадує імпровізовані "гібриди": радянські машини та сучасні Abrams вкриті сітками, клітками, ланцюгами й шипами проти дронів.

Як змінилася роль танків

На початку війни українські війська знищували російські машини американськими ПТРК, влучаючи у слабкі місця броні зверху. Відтоді танки стали масово обшивати "клітками" й додатковими шарами металу.

Але з часом головним ворогом важкої техніки стали не ракети, а FPV-дрони — дешеві й мобільні "камікадзе", які тепер фактично керують полем бою.

Щоб зберегти актуальність бронетехніки, екіпажі обох армій постійно експериментують із новими варіантами захисту.

Україна, маючи перевагу у власних розробках дронів, швидко адаптувала танки під нові загрози.

Навіть американські M1 Abrams, які прибули восени 2023-го, довелося дообладнувати — виявилося, що вони так само вразливі для безпілотників, як і радянські моделі.

Фронт майбутнього

Сьогодні лінія фронту виглядає зовсім інакше, ніж три роки тому. Уздовж полів тягнуться волоконно-оптичні кабелі, а дрони полюють на солдатів і техніку 24/7.

Танк вартістю мільйони доларів може згоріти від безпілотника за кілька сотень. Це змусило військових обмежити використання важкої техніки.

Попри це, танки все ще відіграють ключову роль у наступі, обороні та підтримці піхоти.

Танкові битви - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Польща, Фінляндія та країни Балтії відновлюють болота на кордоні між НАТО та Росією, щоб затримати просування важкої техніки у разі вторгнення. Вони вважають, що це спрацює, адже вивчили дії української армії на початку повномасштабної війни.

Фінляндія серйозно сприймає загрозу нападу з боку Росії. Їх сухопутний кордон, який займає 1400 кілометрів, наразі закритий. Фінляндія буде паркан уздовж кордону, щоб зупинити нелегальну міграцію. Окрім того, фінські прикордонники заявляли, що вже фіксували спроби диверсійних груп та дезертирів з російського війська подолати кордон.

