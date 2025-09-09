Закупівлі здійснюються за наявності штатно-табельної потреби.

Військові частини, які виконують бойові завдання на фронті, можуть закуповувати вживані транспортні засоби за спрощеною процедурою. Йдеться насамперед про пікапи, а також квадроцикли та мотоцикли.

Як повідомила прес-служба Міністерства оборони, відповідні зміни, ухвалені урядом, зменшують бюрократію у війську і посилюють обороноздатність.

Зазначається, що закупівлі здійснюються за наявності штатно-табельної потреби. Тобто у військовій частині така техніка має бути по штату. Якщо цього немає, то потрібно внести зміни до штату, що дозволить закуповувати машини.

Також, як зазначили в міністерстві, на підставі рапорту відповідної служби необхідно підготувати та затвердити наказ про визначення переліків та обсягів закупівлі, а також знайти у продажу необхідні машини, зібрати комерційні пропозиції.

Водночас, потрібно отримати від продавця оціночні документи на обрані машини. Це може бути звіт оцінювача чи висновок експерта. Довідки щодо оцінки оформлює та сплачує продавець.

"Приклади організацій, які можуть проводити оцінку: Експертна служба МВС - висновок експерта (висновок експертного дослідження); суб’єкти оціночної діяльності - звіт про оцінку майна; сервісні центри МВС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, необхідно:

підготувати пакет документів для проведення закупівлі (рапорт ініціатора закупівлі, ТТХ, розрахунок очікуваної вартості, комерційні пропозиції, оцінка, тощо);

оформити протоколом Уповноваженої особи із закупівель рішення щодо методу закупівлі. Законодавство дозволяє військовим частинам здійснювати закупівлю без використання електронної системи;

підготувати проєкт договору та погодити його з фінансово-економічною та юридичною службою;

укласти договір купівлі-продажу (продавець має зняти машини з обліку);

оформити акт приймання-передачі та видаткову накладну (за необхідності). Придбані машини необхідно поставити на бухгалтерський та матеріальний облік у військовій частині;

передати пакет документів (копію договору, акт приймання-передачі/видаткову накладну тощо) до Військової служби правопорядку для реєстрації;

також після підписання договору потрібно опублікувати звіт про укладений контракт в електронній системі закупівель відповідно до обраного методу закупівлі.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації запустили грантовий конкурс Brave1 для підтримки виробництва вибухових речовин. Конкурс запущено з метою масштабування виробництва українських боєприпасів.

Виробники мають змогу отримати до 150 млн гривень за умови співфінансування 30% в таких напрямках: бризантні вибухові речовини; ініціюючі вибухові речовини у зв’язці з виробництвом засобів ініціації; нітроцелюлоза як ключовий компонент бездимного пороху (з повним циклом обробки сировини).

