Європейська комісія має запропонувати 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації вже цього тижня.

Як пише Sky News із посиланням на неназваних дипломатів, це має статися до пʼятниці, 12 вересня. Очікується, що до списку увійдуть "банки двох центральноазійських країн".

Журналісти зазначають, що у попередньому санкційному пакеті під обмеження потрапили два банки Китаю, а також найбільший індійський нафтопереробний завод Nayara.

Раніше Sky News повідомляв, що представник Євросоюзу з питань санкцій перебуває у Вашингтоні разом із групою експертів, де вони мають провести переговори щодо антиросійських санкцій.

Санкції проти Росії

Bloomberg повідомляє, що у новому пакеті санкцій на Росію можуть чекати обмеження для банків та енергетичних компаній. Зазначалося, що Євросоюз сподівається об'єднати деякі зі своїх останніх санкційних заходів зі США.

Напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до "другого етапу" санкцій проти Росії.

Водночас міністр енергетики США Кріс Райт каже, що в Європі мають припинити купувати російські газ і нафту, якщо хочуть, аби Вашингтон посилив санкційні обмеження.

