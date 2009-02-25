ЄС має співпрацювати з Україною та РФ для безпеки енергопостачань
15:29, 25 лютого 2009Новини ЄС
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Переконаний Бойко
Брюссель. 25 лютого. УНІАН. Президент Федерації роботодавців України Юрій БОЙКО переконаний, що запорукою енергетичною безпеки Європи може стати лише співпраця ЄС, України та Росії.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики Андрісом ПІБАЛГСОМ.
“Без кооперації трьох сторін нічого не вийде”, - сказав він.
Ю.БОЙКО зазначив, що ЄС дуже занепокоєний можливістю повторення газових криз, схожих на останню російсько-українську, в майбутньому. При цьому, додав він, підписані контракти між “Нафтогазом України” та “Газпромом” не гарантують безпеки постачань газу.
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