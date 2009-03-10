Росія та Угорщина створять СП для ”Південного потоку”

Москва. 10 березня. УНІАН. Росія і Угорщина планують створити спільне підприємство з будівництва угорської ділянки і відповідної інфраструктури газопроводу ”Південний потік”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови уряду Росії Володимира ПУТІНА, про це він заявив на пленарному засіданні російсько-угорських міжурядових консультацій.

“Ми зараз у вузькому складі достатньо довго говорили про енергетичні проблеми. У зв`язку з цим вважаю, що сьогодні буде зроблений важливий крок на шляху реалізації наших домовленостей: до підписання готова ”Базова угода про співпрацю” між ВАТ ”Газпром” і ЗАТ ”Угорський банк розвитку”. Вона передбачає створення спільного підприємства з будівництва угорської ділянки і відповідної інфраструктури газопроводу ”Південний потік”, - повідомив В.ПУТІН.

Він зазначив, що також підготовлений окремий документ про спорудження великого підземного газосховища на території Угорщини.

За його словами, у цьому проекті партнером ”Газпрому” виступає угорська компанія ”МОЛ”.

Довідка УНІАН. Проект ”Південний потік”, реалізацію якого вестимуть російський державний монополіст ”Газпром” і італійський концерн Eni, передбачає прокладання підводної частини газопроводу протяжністю 900 км від російської компресорної станції ”Берегова”, що в Краснодарському краї, до болгарського узбережжя.

Далі одна з двох гілок наземної частини трубопроводу проляже територією Болгарії і Греції і через Адріатичне море - до Італії. Маршрут другої гілки поки що не визначений.

“Газпром” оцінює будівництво газопроводу «Південний потік» у 19-24 млрд. євро.