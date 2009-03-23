До ВР подадуть законопроекти для модернізації ГТС

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Наступного пленарного тижня на розгляд Верховної Ради будуть внесені законопроекти, необхідні для реалізації проекту з модернізації української газотранспортної системи.

Про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час спілкування з пресою.

За його словами, дуже часто реалізація тих чи інших проектів, які мають відбуватись за участю іноземних інвестицій затягується через невідповідність українського законодавства потребам цього проекту. «Україна роки витрачає після того, як досягнуті політичні чи ділові домовленості, через внутрішні складні незрозумілі процедури», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Тому на цей раз в рамках антикризового пакета необхідно внести зміни до українського законодавства для того, щоб проекти з модернізації української ГТС могли бути реалізовані.