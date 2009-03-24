В ЄС визначили принципи оплати праці директорів

Брюссель. 24 березня. УНІАН. Європейський форум корпоративного управління визначив принципи оплати праці директорів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні.

В своїй заяві форум, висловившись за те, що розмір оплати праці виконавчих директорів повинен встановлюватися акціонерами компаній, водночас визначив 4 принципи, які мали б поважатися при оплаті праці директорів. Серед цих принципів – розумний рівень оплати праці директорів порівняно із загальним рівнем зарплат, додаткові виплати мають бути прив’язаними до реального зростання компанії та реального забезпечення її стабільності і принесення прибутку акціонерам, акції, що надаються директорам, як стимул за довгостроковість роботи, мають надаватися тільки після виконання поставлених завдань, вихідна допомога директорам має не перевищувати двохрічної зарплати та не виплачуватися, якщо директор був звільнений за погану роботу.

Форум також вважає, що країни-члени ЄС мали б забезпечити імплементацію цих принципів в національні кодекси корпоративного управління.

Як повідомляв УНІАН, після початку фінансової кризи Єврокомісія заявила про необхідність серед іншого переглянути питання виплати винагород керівникам, зокрема, фінансових компаній, з метою кращого забезпечення їх прибутковості.