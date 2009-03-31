РФ запропонує свої ідеї щодо модернізації ГТС України

Москва. 31 березня. УНІАН. Незабаром Російська Федерація направить ЄС і Україні пропозиції щодо створення повноцінної правової основи для транспортування газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав сьогодні на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ в Берліні, що транслювалася в прямому ефірі російського інформаційного каналу «Вести».

За його словами, криза, яка була в січні, показала, що всі країни стають вразливі у разі, якщо та або інша держава починає проводити неузгоджену політику.

Президент РФ вважає, що для того, щоб такі події не повторювалися, необхідно створити повноцінну правову основу.

«Можна це зробити в рамках окремої угоди, можна відкоригувати Енергетичну хартію. Зараз пропозиції російської сторони підготовлені та найближчим часом вони будуть направлені нашим європейським і українським партнерам, щоб вони могли вивчити і для того, щоб дискусію щодо них було продовжено», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ

Він зазначив, що всі консультації мають проходити в дружній атмосфері.

«У майбутньому, якщо консультації з цих питань будуть продовжені, Росія посідатиме в цих консультаціях належне місце. Інакше це позначатиметься на рівні наших взаємин у такій чутливій галузі, як енергобезпека», - сказав він.