Французька поліція двічі застосовувала газ проти антинатовців

Страсбург. 3 квітня. УНІАН. Французька поліція вже двічі була змушена використати сльозогінний газ для розгону антинатовських маніфестантів у Страсбурзі.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, сьогодні о другій половині дня поліція змушена була застосувати газ для розгону кількох сотень маніфестантів на півдні Страсбурга, більшість з яких була одягнута у чорний одяг і мала маски на обличчях.

Маніфестанти скандували антинатовські гасла та кидали каміння проти сил правопорядку в кварталі Нейєхоф, неподалік від наметового табору супротивників НАТО. Вони побудували барикаду на вулиці за допомогою матеріалів, взятих з будівництва неподалік.

2 квітня поліція вже затримувала 300 маніфестантів. У сьогоднішній спонтанній маніфестації намагалися взяти участь від 500 (за даними поліції) до 2000 (за даними організаторів) супротивників НАТО. Спонтанний протест був викликаний чутками про те, що людина, яка загинула під час антиглобалістських акцій протесту у Лондоні 2 квітня в день проведення самміту “великої двадцятки”, загинув не від серцевого нападу, а через “жахливі методи” англійської поліції.