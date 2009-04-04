Лідери НАТО не змогли домовитися про нового Генсека

Страсбург. 4 квітня. УНІАН. Лідери країн-членів НАТО поки не змогли домовитися щодо нового Генерального секретаря НАТО.

Про це власному кореспонденту УНІАН стало відомо з дипломатичних джерел.

За інформацією співрозмовників агентства, Туреччина продовжує утримувати своє вето проти кандидатури прем’єр-міністра Данії Андерса Фога РАСМУССЕНА.

Туреччина, зокрема, не задоволена тим, як датський прем’єр вирішував проблему появи в датських газетах карикатур на пророка Мухаммеда, що викликало хвилю протестів в країнах ісламського світу в 2006 році. Крім того, Туреччина не задоволена тим, що А.РАСМУССЕН не зміг закрити телевізійний канал ROJ TV, близький до Робітничої партії Курдистану, які веде мовлення з території Данії.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ висловлювала сподівання, що прізвище нового Генерального секретаря НАТО могло бути назване після робочої вечері лідерів країн-членів НАТО.