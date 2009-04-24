Єврокомісія оцінить готовність Чорногорії до вступу до ЄС
На це може піти 1,5 року
Брюссель. 24 квітня. УНІАН. Рада міністрів ЄС попросила Єврокомісію підготувати свою позицію щодо заявки Чорногорії на членство в ЄС.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Ради ЄС.
Згідно з повідомленням, Рада вирішила застосувати до заявки стандартну процедуру за статтею 49 Угоди ЄС.
Як повідомляв УНІАН, Президент, спікер парламенту та прем’єр-міністр Чорногорії подали заявку на членство в ЄС 15 грудня 2008 року. Зазвичай, такі заявки автоматично передаються до Єврокомісії для підготовки нею своєї позиції щодо заявки, на що витрачається від кількох місяців до 1-1,5 року.
Водночас, у випадку з Чорногорією ряд країн на чолі з Німеччиною тривалий час блокували передачу заявки до Єврокомісії протягом тривалого часу, мотивуючи це економічною кризою та непевністю щодо нової Лісабонської угоди ЄС.