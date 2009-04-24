Єврокомісія оцінить готовність Чорногорії до вступу до ЄС

Брюссель. 24 квітня. УНІАН. Рада міністрів ЄС попросила Єврокомісію підготувати свою позицію щодо заявки Чорногорії на членство в ЄС.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Ради ЄС.

Згідно з повідомленням, Рада вирішила застосувати до заявки стандартну процедуру за статтею 49 Угоди ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Президент, спікер парламенту та прем’єр-міністр Чорногорії подали заявку на членство в ЄС 15 грудня 2008 року. Зазвичай, такі заявки автоматично передаються до Єврокомісії для підготовки нею своєї позиції щодо заявки, на що витрачається від кількох місяців до 1-1,5 року.

Водночас, у випадку з Чорногорією ряд країн на чолі з Німеччиною тривалий час блокували передачу заявки до Єврокомісії протягом тривалого часу, мотивуючи це економічною кризою та непевністю щодо нової Лісабонської угоди ЄС.