МЗС: малий прикордонний рух з Польщею працюватиме з червня

Київ. 18 травня. УНІАН. В Україні сподіваються, що угода про малий прикордонних рух з Польщею набуде чинності наприкінці травня – початку червня 2009 року. Про це повідомив на брифінгу в понеділок речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «є всі підстави вважати, що угода набуде чинності наприкінці травня – початку червня».

В.КИРИЛИЧ повідомив, що зазначена угода була схвалена обома палатами польського парламенту, після чого 4 травня був опублікований закон Республіки Польща про ратифікацію цієї угоди.

Відповідно до національного законодавства Польщі, зазначив В.КИРИЛИЧ, після опублікування закону має пройти два тижні, після чого угода буде передана Президенту Польщі для проходження необхідних ратифікаційних процедур.

Про завершення цих процедур буде поінформовано Міністерство закордонних справ Польщі, після чого воно має підготувати та направити українській стороні дипломатичну ноту з інформацією про завершення всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угодою.

Після отримання ноти МЗС України направить відповідну ноту польській стороні, в якій повідомить про дату набрання чинності цієї угоди. Відповідно до її положень, угода набирає чинності на десятий день після дня отримання дипломатичними каналами останньої з нот.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала угоду про малий прикордонний рух з Польщею 28 березня 2008 року.

Українсько-польська угода про малий прикордонний рух включала в прикордонну зону понад 1,5 тис. населених пунктів в Україні. За оцінками МЗС Польщі, у цій зоні проживають близько 1,5 млн. українців, які отримали право відвідувати Польщу без віз.

Проте Єврокомісія висловила свої зауваження до угоди про малий прикордонний рух між Україною та Польщею. Вона вимагала зменшити ширину прикордонної зони з 50 до 30 км і скасувати обов`язкове медичне страхування, передбачене цією угодою.

У грудні 2008 року Україна та Польща підписали протокол до угоди про малий прикордонний рух щодо зменшення прикордонної смуги з 50 до 30 кілометрів.