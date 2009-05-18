Germanwings відкрила рейси Київ-Кельн

Київ. 18 травня. УНІАН. Авіакомпанія Germanwings, 100% дочірня компанія Lufthansa, з 16 травня розпочала виконувати регулярні польоти між Кельном (Німеччина) і Києвом (аеропорт «Бориспіль»).

Як повідомили УНІАН у компанії, місця на перші рейси з Кельна до Києва і з Києва до Кельн у суботу, 16 травня, були практично повністю заброньовані.

Вартість квитків на рейси Київ – Кельн і Кельн – Київ становить від 19,99 євро, включаючи податки. Графік польотів для України включає три рейси Кельн-Київ-Кельн на тиждень.

Довідка УНІАН. low-cost-перевізник Germanwings (дочірня компанія німецької авіакомпанії «Люфтганза») здійснила перший рейс 27 жовтня 2002 р., базовий аеропорт компанії знаходиться в Кельні. 100% акцій компанії належить Deutsche Lufthansa.

У 2008 р. компанія обслужила близько 7,6 млн. пасажирів проти 7,9 млн. у 2007 р. При цьому дохід компанії в 2008 р. зріс до 660 млн. євро (проти 630 в 2007 р.).

Завантаження рейсів по компанії минулого року склало 82,4% проти 82% в 2007 р.

Влітку 2009 р. Germanwings літатиме за 65 напрямками по всій Німеччині. Парк компанії включає 27 літаків Airbus A319.