Венеціанська комісія в цілому схвалила проект Конституції Ющенка

Київ. 15 червня. УНІАН. Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК повідомив, що Європейська Комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) в основному надала позитивний висновок стосовно проект змін до Конституції України, внесеного на розгляд парламенту Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, присвяченому висновкам Венеціанської комісії щодо президентського проекту змін до Основного Закону.

За словами М.ОНІЩУКА, Венеціанська комісія «звернула увагу на те, що роль прямої демократії, зокрема, референдумів при схваленні Конституції має грунтуватися і оцінюватися через призму чинної Конституції».

Він нагадав, що, відповідно до положень чинної Конституції, внесення змін до розділів 1, 3 і 13 потребує схвалення їх на референдумі. За словами міністра, в президентському проекті передбачається внесення змін до цих розділів.

Як підкреслив М.ОНІЩУК, разом із цим Венеціанська комісія вважає, що це може бути і фактором, який стримуватиме внесення необхідних змін до Конституції України, коли вони не стосуються дійсно значущих і важливих тем.

Крім того, за його словами, Венеціанська комісія відзначила, що конституційний процес в Україні «рухається в правильному напрямку». Тобто, що проект змін до Конституції, внесений Президентом України на розгляд Верховної Ради, «не містив тих анахронічних компонентів чи елементів, які досить часто були присутні у варіантах, які надходили від України» на розгляд Венеціанської комісії. За словами міністра, у Венеціанській комісії зазначали, що це «кращий текст, який Венеціанська комісія отримувала на цей час від України».

М.ОНІЩУК також повідомив, що як позитив Венеціанська комісія відзначила те, що Президент України вніс свій законопроект на розгляд парламенту, що відповідає положенням Основного Закону.

Також Венеціанська комісії позитивно оцінила норму стосовно того, що в проекті змін до Конституції Генеральна прокуратура позбавляється функцій «загального нагляду, а самі норми стосовно неї містяться в розділі «Правосуддя».

Крім того, комісія відзначила позитив у тому, що до складу Вищої ради юстиції мають в основному входити судді, що відповідає європейським стандартам.

Як позитив також відмічено, що у проекті передбачено безстрокове обрання суддів без застосування існуючої сьогодні процедури так званого випробувального терміну.

За словами М.ОНІЩУКА, також Венеціанська комісія відзначила «як особливий позитив, щодо того, що проект змін до Конституції України передбачає ряд заходів, які мають унеможливити дублювання функцій у виконавчій владі, тобто те, що уряд «пропонується формувати з одного джерела». (У проекті змін до Конституції передбачається, що кандидатури і міністра оборони, і міністра закордонних справ вносяться керівником уряду на затвердження парламенту – УНІАН).

За його словами, також позитивно Венеціанська комісія оцінила пропозиції, відповідно до яких зменшуються терміни, «арешту та тримання особи до 48 годин замість існуючих 72».

Водночас М.ОНІЩУК зазначив, що Венеціанська комісія не дала однозначних висновків щодо можливості запровадження в Україні двопалатного парламенту.

За його словами, члени комісії зазначила, що тут ідеться про «питання доцільності і що немає упевненості у тому, що ця мета (йдеться про збільшення стабільністі у роботі законодавчого органу – УНІАН) буде досягнута».

Як зауважив міністр, Венеціанська комісія вважає, що запровадження сенату – верхньої палати парламенту, розглядається комісією як можливий і ефективний інструмент забезпечення сталості вищого законодавчого органу України, а відтак і політичної сталості в Україні в цілому.

Він підкреслив, що Венеціанська комісія помітила і те, що президентський законопроект містить норми про «суттєву децентралізацію на користь органів місцевого самоврядування».

М.ОНІЩУК нагадав, що проектом змін до Конституції передбачається надати органам місцевого самоврядування право утворювати виконавчі комітети. М.ОНІЩУК підкреслив, що це «не розглядається Венеціанською комісією як ефективний механізм здійснення регіональної влади». За його словами, йдеться про те, що «функції місцевих державних адміністрацій суттєво звужуються до питань нагляду за дотриманням законів органами місцевого самоврядування».

Крім того, М.ОНІЩУК повідомив, що комісія також висловила ряд зауважень за окремими статтями законопроекту і рекомендувала врахувати їх під час подальшого розгляду цього документу.