Білорусь може скасувати візовий режим для громадян ЄС

Київ, 23 липня. УНІАН. Білорусь розглядає можливість переходу на безвізовий режим у відносинах із країнами Євросоюзу.

Про це повідомляє офіційний сайт білоруського уряду з посиланням на міністра спорту та туризму Білорусі Олега КАЧАНА.

«Спільно з Міністерством закордонних справ Білорусі зараз уже відпрацьовується питання безвізового в`їзду в країну громадян Євросоюзу», - сказав О.КАЧАН.

На його думку, таке рішення є економічно доцільним.

«Кожен іноземний турист, який приїздить до Білорусі, залишає тут приблизно 200 євро, з яких 60 євро, - вартість візи. Звичайно, є туристи, яких не зупиняє вартість віз і вони їдуть до Білорусі, залишають тут значні суми при наданні їм відповідних послуг. Але для середньостатистичного туриста в`їзна віза в 60 євро - це дорого», - пояснив міністр.

На думку О.КАЧАНА, візовий режим із країнами Євросоюзу «певною мірою стримує залучення туристичних послуг до Білорусі».