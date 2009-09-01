Тимошенко полетіла до Польщі

11:10, 01 вересня 2009
Новини ЄС
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А по дорозі назад заїде до Лівії

Київ. 1 вересня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з дводенним робочим візитом до Республіки Польща і до Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагірії.

Як передає кореспондент УНІАН, під час візиту до Польщі Ю.ТИМОШЕНКО в місті Гданську візьме участь в заходах, приурочених до 70-річчя початку Другої світової війни, в ході яких заплановано виступ прем`єр-міністра України разом із виступами Президента Польщі, канцлера ФРН і глав урядів Росії, Франції, Швеції, а також Президента Європарламенту.

Крім того, в місті Сопоті Ю.ТИМОШЕНКО проведе годинну зустріч з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Сьогодні ввечері з Польщі Ю.ТИМОШЕНКО вилетить до Лівії, де в місті Тріполі буде присутня на фестивалі мистецтв, присвяченому 5-тисячолітній історії Лівії до Вересневої революції та її досягненням за 40-річний післяреволюційний період.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч з секретарем Вищого народного комітету Лівії (прем`єр-міністром) Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ і лідером Лівійської Вересневої революції Муаммаром Аль КАДДАФІ.

2 вересня ввечері Ю.ТИМОШЕНКО планує повернутися до Києва.

У поїздці прем`єр-міністра України супроводжують віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ, голова правління державного авіабудівного концерну «Антонов» Дмитро КИВА, генеральний директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства Анатолій М’ЯЛИЦЯ та інші.

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