Тимошенко скасувала зустріч з Туском

Варшава. 1 вересня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відмінила заплановану на сьогодні двосторонню зустріч з главою польського уряду Дональдом ТУСКОМ. (УНІАН: Ю.ТИМОШЕНКО відбула у Польщу, де сьогодні у Ґданьську візьме участь у міжнародних заходах, присвячених 70-річчю початку Другої Світової війни. На зустріч в Ґданьську запрошені керівники багатьох європейських країн.)

Як повідомило кореспонденту УНІАН у Польщі поінформоване джерело, зустріч із Д.ТУСКОМ відмінено у зв’язку з тим, що Ю.ТИМОШЕНКО одразу після завершення офіційних заходів у Гданську відбуде з візитом до Лівії.

Співрозмовник агентства повідомив, що розширена розмова глав урядів Польщі та України планувалися увечері, після завершення офіційних заходів із відзначення 70-ї річниці початку Другої Світової війни.

Джерело додало, що Ю.ТИМОШЕНКО та Д.ТУСК матимуть можливість поспілкуватися під час урочистостей.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Посольства України у Варшаві, на сьогодні була запланована півгодинна зустріч прем’єрів України та Польщі у рамках заходів до 70-ї річниці початку Другої Світової війни. Д.ТУСК та Ю.ТИМОШЕНКО планували під час зустрічі обговорити актуальні питання двосторонньої співпраці.