ЄС вітає прогрес у переговорах Туреччини та Вірменії

Брюссель. 1 вересня. УНІАН. В ЄС вітають прогрес, досягнутий на переговорах між Туреччиною та Вірменією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заявах європейських високо посадовців, переданих сьогодні УНІАН.

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА назвав домовленість про початок внутрішніх консультацій щодо відновлення дипломатичних відносин між двома країнами ключовим кроком до нормалізації відносин.

“Я вітаю наснагу та бачення обох сторін щодо просування вперед цього історичного процесу”, - заявив він.

У свою чергу комісари ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР та з питань розширення Оллі РЕН назвали ці домовленості між Туреччиною та Вірменією дуже важливими.

“Домовленість має сприяти миру та стабільності та Південному Кавказі”, - зазначається у заяві двох комісарів.

Сьогодні зовнішньополітичні відомства Вірменії та Туреччини оголосили про відновлення дипломатичних зносин. Узгоджені тексти протоколів про встановлення дипломатичних зносин, а також про розвиток відносин між країнами. Політичні консультації мають завершитися протягом шести тижнів, після чого відбудеться підписання протоколів та їх ратифікація парламентами Туреччини та Вірменії.