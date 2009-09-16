З 2012 року країни ЄС повинні мати запаси нафти

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС зобов’язала країни-члени ЄС до 2012 року створити мінімальні запаси нафти.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено в ході дводенного засідання Ради 14-15 вересня.

Згідно з документом, країни-члени до 31 грудня 2012 року мають створити, а потім постійно підтримувати запаси нафти, які б відповідали або обсягу чистого імпорту протягом 90 днів, або обсягу внутрішнього споживання протягом 61 дня (залежно від того, який обсяг більше). При цьому, Директива передбачає, що третина цих запасів має зберігатися у формі нафтопродуктів.

Документ також встановлює зобов’язання країнам-членам надавати Єврокомісії щомісячні статистичні дані щодо комерційних запасів нафти, що зберігаються на їх території. На основі цієї інформації Єврокомісія планує оприлюднювати щомісячно інформацію про рівень комерційних запасів нафти в ЄС.